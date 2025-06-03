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Белый дом: Украина не уведомила Трампа об атаках на аэродромы России

Белый дом: Киев не уведомил Трампа о террористических атаках на аэродромы РФ
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп не был заранее проинформирован Украиной о планах терактов на авиабазах на территории России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт, передает ТАСС.

«Не был», — ответила она на вопрос журналистов, был ли Трамп проинформирован о готовящейся атаке.

Бывший советник президента Соединенных Штатов Стив Бэннон заявил, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы могут иметь негативные последствия для Вашингтона.

По мнению политика, если США участвовали в планировании ударов, это создает риски эскалации.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

При этом газета Le Monde обращала внимание на то, что атака ВСУ по российским военным аэродромам беспилотниками не могла быть осуществлена без спутниковой связи США.

Ранее кадры уничтожения 40 российских бомбардировщиков оказались фейком.

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