На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что Украина пытается сорвать переговоры с РФ

Захарова: Киев приложил немало усилий, чтобы сорвать очередной раунд переговоров
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Власти Украины приложили немало усилий, чтобы сорвать очередной раунд переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Киевский режим и его еэсовские спонсоры приложили немало усилий, чтобы сорвать очередной раунд переговоров в Стамбуле. <...> В ход пошли излюбленные ими террористические методы», — сказала дипломат.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня.

3 июня глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что третий раунд переговоров Москвы и Киева, скорее всего, пройдет в Стамбуле в конце июня. По его словам, одним из ключевых вопросов предстоящей встречи станет «движение к устойчивому прекращению огня».

Ранее в Кремле оценили работу Мединского в Турции.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами