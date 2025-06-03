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В Кремле оценили работу Мединского в Стамбуле

Песков: должности Мединского говорят сами за себя
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу помощника президента РФ, главы российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимира Мединского.

«Работа только началась, Мединский является помощником президента и возглавляет нашу делегацию — само по себе это уже говорящие должности», — сказал Песков.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня.

По итогам этой встречи помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил журналистам, что стороны общались на русском языке.

Также он подвел итоги второго раунда переговоров. Среди прочего делегации РФ и Украины обменялись меморандумами с условиями по урегулированию конфликта и договорились о новом масштабном обмене пленными, «потолок» которого составит не менее 1000 человек с каждой стороны.

Ранее было названо вероятное место проведения третьего раунда переговоров РФ и Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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