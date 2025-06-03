Третий раунд российско-украинских переговоров может пройти в конце июня

Слуцкий: третий раунд переговоров, скорее всего, пройдет в Стамбуле в конце июня

Третий раунд переговоров России и Украины, скорее всего, пройдет в Стамбуле в конце июня. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью «России 24».

«С большой вероятностью он пройдет там же, в Стамбуле, в конце месяца», — сказал он.

Слуцкий отметил, что одним из ключевых вопросов нового раунда будет «движение к устойчивому прекращению огня».

2 июня агентство РИА Новости сообщило, что местом проведения третьего раунда переговоров России и Украины, вероятнее всего, снова станет Стамбул.

Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Украина предложила провести новую встречу с российской делегацией в период с 20 по 30 июня.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о встрече Мединского и Умерова до переговоров делегаций.