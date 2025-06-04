Шеремет: России нужно использовать методы Израиля в борьбе с терактами Украины

России нужно использовать израильский опыт для борьбы с терактами Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, украинская сторона своими терактами обесценила усилия по мирному урегулированию. Он отметил, что в настоящее время мяч находится на стороне России.

«Его нужно вернуть прицельно и выверенно, дождавшись, когда киевский режим вылезет из своих нор и укрытий. Взять на вооружение эффективные израильские методы ведения боевых действий... в отношении террористов и военных преступников», — сказал депутат.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет.

При этом газета Le Monde обращала внимание на то, что украинская атака по российским военным аэродромам беспилотниками не могла быть осуществлена без спутниковой связи США.

Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп не был заранее проинформирован Украиной о планах терактов на авиабазах на территории России.

Ранее Песков ответил на вопрос о реакции Путина на атаки Украины.