Le Monde: атака ВСУ аэродромов была бы невозможна без спутниковой связи США

Атака ВСУ по российским военным аэродромам беспилотниками не могла быть осуществлена без спутниковой связи США. Об этом пишет издание Le Monde.

«Это возможно и мыслимо только при поддержке мощной системы спутниковой связи. Поскольку у украинцев нет таких возможностей, если они и смогли действовать дистанционно, то, безусловно, благодаря Соединенным Штатам», — говорится в сообщении издания.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы причастны западные спецслужбы.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

Ранее посол раскрыл цель «дронного террора» ВСУ против мирного населения РФ.