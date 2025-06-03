Кадры уничтожения 40 российских бомбардировщиков оказались фейком

Видео, которое распространяется в соцсетях с якобы уничтожением 40 российских бомбардировщиков, оказалось компьютерной графикой. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на ресурс по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Вероятно, распространившиеся в сети кадры являются записью с экрана реалистичного тактического шутера ARMA 3. На то, что видео — фейк, указывает нечеткость изображения, а также рисованные дома и деревья.

Как стало известно, авторы аккаунта в TikTok, которые являются создателями ролика, не раз публиковали записи из видеоигр и сопровождали их надписями о якобы уничтожении военных объектов на территории России.

При этом 1 июня украинцы действительно атаковали военные аэродромы в пяти регионах РФ. Как сообщили в Минобороны России, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

В ведомстве уточнили, что все террористические атаки были отражены, их расследованием занимается военная прокуратура.

Ранее Песков ответил на вопрос о реакции Путина на атаки Киева.