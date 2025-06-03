Экс-советник президента США Бэннон: атаки ВСУ по РФ несут риски для Вашингтона

Бывший советник президента Соединенных Штатов Стив Бэннон заявил, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы могут иметь негативные последствия для Вашингтона. Об этом он сообщил в эфире американского телеканала News Nation.

По мнению политика, если США участвовали в планировании ударов, это создает риски эскалации.

«Страна, которую мы финансируем, не должна втягивать нас в конфликт с Россией», — подчеркнул Бэннон.

Он также раскритиковал отдельных сенаторов за «ложные обещания поддержки» Киеву.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев утверждает, что к это атаке причастны западные спецслужбы.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в атаках на аэродромы РФ праздновал годовщину свадьбы 1 июня.