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В США считают, что атака Киева по аэродромам в РФ может пустить «метастазы»

Экс-советник президента США Бэннон: атаки ВСУ по РФ несут риски для Вашингтона
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Kevin Lamarque/Reuters

Бывший советник президента Соединенных Штатов Стив Бэннон заявил, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы могут иметь негативные последствия для Вашингтона. Об этом он сообщил в эфире американского телеканала News Nation.

По мнению политика, если США участвовали в планировании ударов, это создает риски эскалации.

«Страна, которую мы финансируем, не должна втягивать нас в конфликт с Россией», — подчеркнул Бэннон.

Он также раскритиковал отдельных сенаторов за «ложные обещания поддержки» Киеву.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев утверждает, что к это атаке причастны западные спецслужбы.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в атаках на аэродромы РФ праздновал годовщину свадьбы 1 июня.

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