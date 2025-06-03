Бывший советник президента Соединенных Штатов Стив Бэннон заявил, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы могут иметь негативные последствия для Вашингтона. Об этом он сообщил в эфире американского телеканала News Nation.
По мнению политика, если США участвовали в планировании ударов, это создает риски эскалации.
«Страна, которую мы финансируем, не должна втягивать нас в конфликт с Россией», — подчеркнул Бэннон.
Он также раскритиковал отдельных сенаторов за «ложные обещания поддержки» Киеву.
1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев утверждает, что к это атаке причастны западные спецслужбы.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в атаках на аэродромы РФ праздновал годовщину свадьбы 1 июня.