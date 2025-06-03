Помощник премьера Пакистана передал письменное послание для Путина

Помощник премьер-министра Пакистана Сайед Тарик Фатеми на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве передал письменное послание от пакистанского премьера российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Пакистана в Москве.

В ходе встречи, состоявшейся во вторник, Фатеми передал добрые пожелания от премьер-министра Шахбаза Шарифа и выразил желание пакистанского руководства расширять двустороннее сотрудничество с Россией по широкому кругу вопросов, включая энергетику, транспортную сопряженность и торговлю.

Сообщается, что помощник пакистанского премьера также подробно проинформировал российскую сторону о событиях в Южной Азии, изложив позицию Пакистана относительно опасности эскалации. В частности, он обозначил серьезные последствия угрозы Индии сократить подачу воды в рамках Договора о водах Инда.

До этого в МИД России рассказали, что Лавров во время встречи с Фатеми подчеркнул важность прямого диалога и повышения уровня взаимного доверия между Нью-Дели и Исламабадом.

Конфликт между Индией и Пакистаном обострился 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за это на пакистанскую разведку.

Ранее между Афганистаном и Пакистаном вспыхнули боевые действия.