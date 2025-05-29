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Между Афганистаном и Пакистаном вспыхнули боевые действия

Al Arabiya: боевые действия между талибами и Пакистаном начались в Бахрамче
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Ebrahim Noroozi/AP

Боевые действия между афганскими талибами (движение внесено в список террористических организаций) и пакистанской армией начались в спорном приграничном районе Бахрамч (провинция Гильменд). Об этом сообщает Al Arabiya в соцсети X.

«‎Столкновения вспыхнули на фоне строительства новых пакистанских КПП вдоль границы», — уточняет издание.

На данный момент граница полностью закрыта для всех видов транспорта.

8 марта пакистанский госминистр юстиции Акиль Малик сообщил, что террористы используют оставленное в Афганистане американское оружие для совершения преступлений на территории Пакистана. По его словам, недавно террористы применяли это оружие для атак в провинции Хайбер-Пахтунхва на западе Пакистана.

21 января сообщалось, что в «Талибане» отказались вернуть США оружейный арсенал стоимостью $7 млрд. По данным источника Bloomberg в Кабуле, режим талибов требует, чтобы США предоставили им более современное оружие для борьбы с ИГИЛ (организация запрещена в России) в обмен на оставленное американскими военными при поспешном выводе сил из Афганистана. С призывом вернуть американский арсенал к талибам обращался президент США Дональд Трамп.

Ранее боевики в Пакистане захватили поезд с пассажирами.

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