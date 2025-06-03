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Фидан и Рубио обсудили итоги переговоров РФ и Украины в Стамбуле

РИА: Фидан и Рубио провели телефонный разговор, обсудили переговоры в Стамбуле
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Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио и глава МИД Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«В ходе разговора обсуждались шаги, предпринятые для прекращения войны между Россией и Украиной, и результаты переговоров, состоявшихся вчера в Стамбуле»‎, — сказал собеседник агентства.

По его словам, дипломаты также обсуждали ситуацию в Сирии и Газе.

До этого стало известно, что госсекретарь США обсудил урегулирование украинского кризиса и ситуацию в Газе с главой министерства иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп открыт для возможной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, но предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом.

Ранее Рубио обсудил украинский конфликт с главой МИД Саудовской Аравии.

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Переговоры в Стамбуле
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