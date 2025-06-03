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Госсекретарь США обсудил украинский конфликт с главой МИД Саудовской Аравии

Рубио обсудил урегулирование конфликта на Украине с главой МИД Саудовской Аравии
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Julien de Rosa/Pool/AP

Государственный секретарь США Марко Рубио обсудил урегулирование украинского кризиса и ситуацию в Газе с главой министерства иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Об этом сообщили в американском минобороны.

«Госсекретарь и глава МИД обсудили переговоры РФ и Украины, ситуацию в секторе Газа и стабилизацию в Сирии и », — говорится в публикации.

По данным ведомства, Рубио также выразил благодарность министру за гостеприимство королевства во время визита главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее посол Соединенных Штатов в Турции и специальный посланник по Сирии Томас Барра заявил, что Трамп достиг «конца своего терпения» в отношении военного конфликта на Украине.

2 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп открыт для возможной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, но предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что Украина готова сделать большие шаги к миру с Россией.

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Переговоры о мире на Украине
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