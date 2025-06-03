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В Совфеде рассказали о возможных вопросах на третьей встрече РФ и Украины

Сенатор Климов: повестка третьей встречи делегаций РФ и Украины не определена
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Александр Рюмин/РИА Новости

Вопросы, которые будут обсуждаться в ходе третьего раунда переговоров между российской и украинской делегациями, пока не определены. Об этом в интервью aif.ru сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, сейчас повестка неизвестна даже представителям стран.

«А что там будет дальше — по такой же схеме придется идти, то есть выбирать вопросы, которые могут быть реально решены и которые будут той и другой стороны полезны. И дальше уже с учетом реальной ситуации на земле, с учетом внешних факторов идти от простого к сложному», — сказал сенатор.

Наличие переговорных площадок — это лучше, чем когда их нет. Однако это не означает, что Россия отступит от задач специальной военной операции, подытожил Климов.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Диалог длился чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

В тот же день агентство РИА Новости сообщило, что местом проведения третьего раунда переговоров, вероятнее всего, снова станет Стамбул. По словам главы украинской делегации Рустема Умерова, Киев предложил провести новую встречу с российской переговорной группой в период с 20 по 30 июня.

Ранее в Кремле назвали цели российского меморандума по Украине.

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