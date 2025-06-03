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В Кремле назвали цели российского меморандума по Украине

Песков: меморандум РФ направлен на устранение первопричин конфликта на Украине
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Меморандум России, переданный украинской делегации в ходе переговоров в Стамбуле, направлен на устранение первопричин конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Вы видели вчера опубликованный текст проекта меморандума, который мы передали украинской стороне, он содержит много положений. Все нацелено на то, чтобы избавиться от первопричин конфликта и выйти на траекторию устойчивого урегулирования», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что тема урегулирования конфликта на Украине чрезвычайно сложная. Пресс-секретарь отметил, что в ходе переговоров делегации достигли договоренностей, которые в будущем будут реализованы.

Второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта состоялся 2 июня в Стамбуле. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Подробности о встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле не стали отвечать на вопрос о компромиссах при диалоге с Украиной.

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