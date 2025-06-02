Названо вероятное место проведения третьего раунда переговоров РФ и Украины

Местом проведения третьего раунда переговоров России и Украины, вероятнее всего, снова станет Стамбул. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
«Вероятнее всего, новый раунд вновь пройдет в Стамбуле», — сказал собеседник агентства.
Сегодня глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Украина предложила провести новую встречу с российской делегацией в период с 20 по 30 июня.
В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».
После переговоров и публикации в сети текста российского меморандума по урегулированию конфликта глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал к введению новых санкций против РФ.
Ранее стало известно о встрече Мединского и Умерова до переговоров делегаций.