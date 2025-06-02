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Названо вероятное место проведения третьего раунда переговоров РФ и Украины

РИА: третий раунд переговоров РФ и Украины, вероятнее всего, пройдет в Стамбуле
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Александр Рюмин/РИА Новости

Местом проведения третьего раунда переговоров России и Украины, вероятнее всего, снова станет Стамбул. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Вероятнее всего, новый раунд вновь пройдет в Стамбуле», — сказал собеседник агентства.

Сегодня глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Украина предложила провести новую встречу с российской делегацией в период с 20 по 30 июня.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

После переговоров и публикации в сети текста российского меморандума по урегулированию конфликта глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал к введению новых санкций против РФ.

Ранее стало известно о встрече Мединского и Умерова до переговоров делегаций.

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Переговоры в Стамбуле
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