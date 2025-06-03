Путин наградил многодетные семьи из нескольких регионов РФ

Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из трех регионов страны. Указ об этом появился на официальном портале правовых актов.

«‎За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Таминдаровой Равиле Хатиповне, Республика Башкортостан», — сказано в документе.

Еще медали ордена «Родительская слава» удостоены Альмира Заитова из Оренбургской области, и супруги Игорь и Любовь Михайловы из Москвы.

29 мая на встрече с отмеченными госнаградами многодетными семьями российский лидер заявил, что настоящие семейные ценности остаются неизменными для государства, несмотря на любые попытки их оспорить. Также президент сообщил о росте интереса россиян к многодетности. Он назвал это очень хорошей тенденцией.

До этого председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что работники вредных производств, военные, многодетные матери и другие категории граждан получат право на досрочную пенсию в 2025 году.

Ранее в России призвали популяризировать «отцовский отпуск».