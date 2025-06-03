На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Путин наградил многодетные семьи из нескольких регионов РФ

Путин отметил наградами многодетные семьи из трех регионов
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из трех регионов страны. Указ об этом появился на официальном портале правовых актов.

«‎За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Таминдаровой Равиле Хатиповне, Республика Башкортостан», — сказано в документе.

Еще медали ордена «Родительская слава» удостоены Альмира Заитова из Оренбургской области, и супруги Игорь и Любовь Михайловы из Москвы.

29 мая на встрече с отмеченными госнаградами многодетными семьями российский лидер заявил, что настоящие семейные ценности остаются неизменными для государства, несмотря на любые попытки их оспорить. Также президент сообщил о росте интереса россиян к многодетности. Он назвал это очень хорошей тенденцией.

До этого председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что работники вредных производств, военные, многодетные матери и другие категории граждан получат право на досрочную пенсию в 2025 году.

Ранее в России призвали популяризировать «отцовский отпуск».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами