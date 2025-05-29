Путин сообщил о росте интереса россиян к многодетности

В России зарождается тенденция на многодетные семьи с тремя и более детьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время видеоконференции с представителями многодетных семей, передает РИА Новости.

«Вы знаете, у нас количество людей и семей, которые хотят иметь все больше и больше детей, увеличивается постоянно», — заявил он.

По словам главы государства, на данный момент ожидаемое количество детей, согласно социологическим опросам, где-то больше двух, а желаемое — больше трех. Путин отметил, что рост интереса к многодетности — очень хорошая тенденция.

На этой же встрече российский лидер поручил завершить работу над законопроектом, который позволит включать в страховой стаж периоды отпусков по уходу за пятым и последующими детьми.

Путин также отметил, что настоящие семейные ценности остаются неизменными для России, несмотря на любые попытки их оспорить.

Ранее Путин раскрыл секрет своего хорошего внешнего вида.