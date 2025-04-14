В России призвали популяризировать «отцовский отпуск»

В России необходимо популяризировать «отцовский отпуск», чтобы вовлечь мужчин в процесс воспитания детей. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила ответственный секретарь по гендерному равенству Конфедерации труда России, кандидат философских наук Ирина Горшкова.

«Хотелось бы от мужчин депутатов побольше получить инициатив о том, как вовлекать мужчин, отцов в домашний неоплачиваемый труд. Например, неплохо было бы нам в России принять эксклюзивный отцовский отпуск по уходу за ребенком», — предложила социолог.

Горшкова подчеркнула, что это позволит приучить россиян к родительству. Она предложила отпускать отцов в отпуск на несколько месяцев и при этом сохранять их заработную плату. По ее мнению, такая мера снизит «непонимание», которое может возникать в семьях на фоне большого количества домашних обязанностей у женщин.

9 апреля сообщалось, что руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в рамках которого предлагается освободить женщин с детьми от уплаты НДФЛ.

Ранее в Госдуме назвали основные угрозы детям в социальных сетях.