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Путин рассказал о непреложности семейных ценностей для России

Путин: семейные ценности непреложны для РФ, кто бы в мире ни пытался их оспорить

Настоящие семейные ценности остаются неизменными для России, несмотря на любые попытки их оспорить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с отмеченными госнаградами многодетными семьями, передает ТАСС.

В центре внимания российских властей всегда находятся интересы и благополучие семей с детьми, подчеркнул Путин. Президент подчеркнул важность создания особых условий для многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей.

Как заявлял политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, 2024-й год семьи в России завершен, а работа по семейной, читай — демографической повестке — продолжается, более того — она в приоритете. Эксперт отметил, что «поддержка и защита семьи, ее ценностей, престижа, статуса имеет безусловно непреходящий характер». Он добавил, что в 2025 году будут работать новые нацпроекты «Семья», «Молодёжь и дети», «Продолжительная и активная жизнь». А принцип семейноцентричности вводится вообще во все нацпроекты.

Ранее в России предложили возродить институт благородных девиц.

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