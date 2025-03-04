В Госдуме назвали категории россиян с правом на досрочную пенсию в 2025 году

Гаврилов: многодетные и учителя могут уйти на пенсию в 2025 году

Работники вредных производств, военные, многодетные матери и другие категории граждан получат право на досрочную пенсию в 2025 году. Об этом рассказал председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает ТАСС.

Сокращенный стаж возможен для работников вредных производств, жителей Крайнего Севера, многодетных матерей и инвалидов.

Также правом на досрочную пенсию обладают педагоги, врачи, военные, сотрудники МВД, УФСИН, Росгвардии, космонавты, летчики и пожарные.

Кроме того, на пенсию могут выйти артисты балета, театра и цирка.

В феврале россиянам рассказали, в каких случаях они имеют право на социальную пенсию.

До этого финансовый советник, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич отмечал, что накопить на старость можно с помощью программы досрочных сбережений. Кроме того, можно диверсифицировать портфель на российские акции, облигации, золото в рамках одного счета, либо вложиться в недвижимость и потом либо продать ее либо сдавать.

Россиянам ранее объяснили, от чего зависит размер будущей пенсии.