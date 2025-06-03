Путин освободил замдиректора ФСИН от должности

Президент России Владимир Путин освободил заместителя директора ФСИН Александра Хабарова от должности. Соответствующий указ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Хабарова Александра Владимировича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе.

Из документа следует, что указ уже вступил в силу.

15 мая Путин назначил главнокомандующего Сухопутных войск РФ Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности России. С 2014 года он командовал парадами Победы на Красной площади в Москве, в том числе тем, который состоялся 9 мая 2025 года.

17 мая президент РФ переназначил Виталия Игнатенко генеральным директором «Общественного телевидения России». Он находится на этом посту с 2 июля 2021 года.

Ранее Путин освободил от должности замминистра МЧС.