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Путин освободил от должности замминистра МЧС

Путин подписал указ об освобождении от должности замминистра МЧС Денисова
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Максим Блинов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра МЧС Илью Денисова. Подписанный указ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Службу в органах гражданской обороны Денисов начал в 1995 году. Он прошел путь от начальника военной команды противопожарной защиты до заместителя министра МЧС России. С 2015 по 2019 год возглавлял Главное управление МЧС России по Москве.

С 3 июля 2019 года Денисов занимал должность заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В этой роли он курировал работу пожарно-спасательных подразделений, кадровую политику и идеологическую работу министерства.

До этого Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя министра РФ Всеволода Вуколова.

Ранее Путин переназначил Игоря Краснова на должность главы Генеральной прокуратуры РФ.

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