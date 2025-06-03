Президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра МЧС Илью Денисова. Подписанный указ опубликовали на официальном портале правовых актов.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Службу в органах гражданской обороны Денисов начал в 1995 году. Он прошел путь от начальника военной команды противопожарной защиты до заместителя министра МЧС России. С 2015 по 2019 год возглавлял Главное управление МЧС России по Москве.
С 3 июля 2019 года Денисов занимал должность заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В этой роли он курировал работу пожарно-спасательных подразделений, кадровую политику и идеологическую работу министерства.
До этого Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя министра РФ Всеволода Вуколова.
Ранее Путин переназначил Игоря Краснова на должность главы Генеральной прокуратуры РФ.