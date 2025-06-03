Путин подписал указ об освобождении от должности замминистра МЧС Денисова

Президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра МЧС Илью Денисова. Подписанный указ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Службу в органах гражданской обороны Денисов начал в 1995 году. Он прошел путь от начальника военной команды противопожарной защиты до заместителя министра МЧС России. С 2015 по 2019 год возглавлял Главное управление МЧС России по Москве.

С 3 июля 2019 года Денисов занимал должность заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В этой роли он курировал работу пожарно-спасательных подразделений, кадровую политику и идеологическую работу министерства.

До этого Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя министра РФ Всеволода Вуколова.

Ранее Путин переназначил Игоря Краснова на должность главы Генеральной прокуратуры РФ.