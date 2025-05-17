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Путин назначил гендиректора «Общественного телевидения России»

Путин переназначил Игнатенко на должность гендиректора ОТР
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин переназначил Виталия Игнатенко генеральным директором «Общественного телевидения России». Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Игнатенко Виталия Никитича генеральным директором автономной некоммерческой организации «Общественное телевидение России», — говорится в документе.

Игнатенко находится на посту гендиректора ОТР с 2 июля 2021 года. Он награжден многими орденами и наградами, в том числе орденами «За заслуги перед Отечеством» разной степени, орденом Александра Невского, премией правительства РФ в области печатных средств массовой информации и другими. Также Игнатенко имеет звание «Заслуженного журналиста Российской Федерации».

В апреле сообщалось, что президент утвердил состав наблюдательного совета Национального центра исторической памяти.

Ранее Путин освободил главнокомандующего Сухопутных войск РФ Олега Салюкова от должности из-за возраста.

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