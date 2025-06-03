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Глава офиса Зеленского Ермак летит в США

«РБК-Украина»: глава офиса Зеленского Ермак отправился в США
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Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отправился в Соединенные Штаты. Об этом пишет издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

«Руководитель ОП Андрей Ермак летит в США», — заявил неназванный собеседник издания.

До этого сообщалось, что самолет президента Украины Владимира Зеленского Airbus A319 вылетел в США. Борт украинского лидера вечером в понедельник вылетел из польского аэропорта Ясенка в Ирландию, где остановился на несколько часов. Затем самолет вылетел в сторону базы Эндрюс американских ВВС.

Ермак после переговоров в Стамбуле и публикации в сети текста российского меморандума по урегулированию конфликта призвал к введению новых санкций против РФ. В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что у сената США нет препятствий к принятию нового пакета санкций против России якобы за отказ от прекращения огня.

Ранее Зеленский дал совет Западу в отношении России.

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