В офисе Зеленского выступили с заявлением после переговоров в Стамбуле

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак после переговоров в Стамбуле и публикации в сети текста российского меморандума по урегулированию конфликта призвал к введению новых санкций против РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Россияне делают все, чтобы не прекращать огонь и продолжать войну. Очень важны новые санкции сейчас. Рациональность — это не о России», — высказался Ермак.

До этого в сети появился полный текст российского меморандума, который был передан украинской стороне во время переговоров в Стамбуле 2 июня. Отмечается, что документ разделен на три части: «Основные параметры окончательного урегулирования», «Условия прекращения огня» и «Последовательность шагов и сроки их осуществления».

В меморандуме Россия, в частности, требует вывода украинских войск из РФ, а также отказа Украины от вступления в военные союзы и коалиции. Кроме того, Москва настаивает на запрете любой военной деятельности иностранных государств на территории республики.

Кроме того, документ предусматривает снятие всех санкций с РФ и отказ от введения рестрикций в дальнейшем. Россия предлагает Украине отказаться от взаимных претензий по нанесенному ущербу в рамках боевых действий.

Ранее СМИ опубликовали текст меморандума Украины.