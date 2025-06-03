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Посол США предупредил, что Трамп достиг «конца своего терпения» по Украине

Посол США в Турции: Трамп достиг конца терпения в отношении конфликта на Украине
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп достиг «конца своего терпения» в отношении военного конфликта на Украине. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в Турции и специальный посланник по Сирии Томас Баррак газете Star.

Он добавил, что Турция играет ключевую роль в урегулировании украинского кризиса.

«Думаю, что у Турции есть традиционные отношения как с Россией, так и с Украиной, что делает ее важным посредником в налаживании диалога», — сказал он.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп открыт для возможной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, но предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом.

Второй раунд переговоров между Российской Федерацией и Украиной по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась больше часа. Киев и Москва обменялись проектами меморандумов, однако до прекращения огня не договорились. Стороны согласовали еще один масштабный обмен пленными (обменять тяжелораненых и военных до 25 лет по формуле «все на всех»). Третий раунд переговоров также ожидается в июне.

Ранее сообщалось, что Украина готова сделать большие шаги к миру с РФ.

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Переговоры о мире на Украине
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