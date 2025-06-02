Мединский подтвердил свою встречу с Умеровым до начала переговоров делегаций в Стамбуле

Мединский подтвердил встречу с Умеровым: она сыграла важную роль в подготовке

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский подтвердил свою встречу с главой украинской делегации Рустемом Умеровым. Об этом пишет РИА Новости.

«Встреча была, она сыграла важную роль в подготовке», — сказал Мединский журналистам в ответ на просьбу прокомментировать встречу с Умеровым.

До этого источник в делегации РФ сообщил агентству, что Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу до начала встречи переговорных групп. По его словам, беседа продолжалась 2,5 часа и предопределила «эффективный ход дальнейших переговоров».

После второго раунда переговоров Умеров сообщил, что Украина предложила провести новую встречу с российской делегацией в период с 20 по 30 июня.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского призвали ввести новые санкции против РФ после переговоров в Стамбуле.