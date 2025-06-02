Стало известно о встрече Мединского и Умерова до переговоров делегаций

Главы российской и украинской делегаций в Стамбуле Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу до начала встречи переговорных групп. Об этом сообщил РИА Новости источник в делегации РФ.

По его словам, беседа продолжалась 2,5 часа.

«Это предопределило эффективный ход дальнейших переговоров», — сказал собеседник агентства.

После второго раунда переговоров Умеров сообщил, что Украина предложила провести новую встречу с российской делегацией в период с 20 по 30 июня. По его словам, Киев в течение недели изучит меморандум, представленный делегацией России в ходе переговоров в Стамбуле.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мединский раскрыл подробности российского проекта меморандума.