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Глава МИД Турции оценил подход России и Украины на переговорах в Стамбуле

Фидан: Турция одобряет подходы РФ и Украины, продемонстрированные на переговорах
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Louisa Gouliamaki/Reuters

Турция одобряет подход России и Украины, представленный на переговорах в Стамбуле, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в рамках переговоров радует подход, ориентированный на результат, который демонстрируют стороны, чтобы положить конец конфликту.

Фидан также выразил благодарность Киевом и Москве за доверие к Турции в этом процессе.

До этого сообщалось, что главы российской и украинской делегаций в Стамбуле Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу до начала встречи переговорных групп.

После второго раунда переговоров Умеров сообщил, что Украина предложила провести новую встречу с российской делегацией в период с 20 по 30 июня. По его словам, Киев в течение недели изучит меморандум, представленный делегацией России в ходе переговоров в Стамбуле.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мединский раскрыл подробности российского проекта меморандума.

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Переговоры в Стамбуле
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