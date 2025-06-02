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Мединский рассказал подробности об обмене военнопленными между Россией и Украиной

Мединский: обмен военнопленными между Москвой и Киевом будет паритетным
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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что обмен военнопленными между Москвой и Киевом будет паритетным. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, стороны планируют обменять не менее 1000 человек, возможно, до 1,2 тысяч. Мединский подчеркнул, что это будет самый большой обмен с начала конфликта.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация в ходе переговоров с представителями РФ в Стамбуле передала список детей, которых Киев требует вернуть. Ермак подчеркнул, что возвращение детей является неотъемлемой частью «справедливого и прочного мира», а также ключевым элементом доверия.

Политик отметил, что сейчас мяч находится на стороне России, и Украина ждет ответа. Он уточнил, что речь идет о «сотнях детей».

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны, в частности, обменялись документами с условиями по урегулированию конфликта, а также договорились о новом обмене пленными.

Ранее в Турции рассказали, как завершились переговоры РФ и Украины в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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