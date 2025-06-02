В меморандуме Украины увидели ловушку для России

Требования, которые Украина включила в свой меморандум по урегулированию конфликта, — не что иное, как предложение России сдаться. Об этом заявил политолог Богдан Безпалько в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт считает, что РФ не может принять выдвинутые Киевом условия, поскольку они не оставляют пространства для компромиссов.

«Украина предлагает снимать санкции поэтапно, оставляя возможность вернуть их в любое время. Очевидно, это ловушка. По другим пунктам компромиссы и вовсе исключены — Украина не хочет даже обсуждать вопросы новых границ, сокращения армии, международного признания территорий», — сказал Безпалько.

2 июня помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Москва получила от Киева проект меморандума по урегулированию конфликта и ознакомилась с ним.

По данным агентства Reuters, украинский меморандум подразумевает полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Кроме того, Киев предлагает провести обмен пленными «всех на всех».

Также Украина требует для себя гарантий безопасности и участие международного сообщества в мирных переговорах. Предполагается возможность вступления страны в ЕС и НАТО.

Упоминаются в меморандуме и утраченные территории. В частности, Киев отказывается признавать контроль РФ над ними. Все территориальные вопросы Украина готова обсуждать только после полного прекращения огня.

Ранее стал известен настрой делегации России в Стамбуле.