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Стало известно, когда делегация РФ в Турции проведет пресс-подход

РИА: делегация РФ в Стамбуле проведет пресс-подход после завершения переговоров
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российская делегация в Стамбуле проведет пресс-подход после завершения переговоров с представителями Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, представители Москвы выйдут к журналистам после того, как украинская делегация сделает свое заявление по итогам встречи.

16 мая в Стамбуле состоялся первый раунд прямых переговоров между представителями Москвы и Киева. Тогда возглавивший российскую делегацию Владимир Мединский заявил, что РФ осталась довольна результатами обсуждения.

Впоследствии в Москве предложили Киеву провести вторую встречу 2 июня в Стамбуле. Начало переговоров было запланировано на 13:00 мск, но оно задержалось более чем на час. Как писало издание «Страна.ua», сперва глава украинской делегации и министр обороны Рустем Умеров отправился на встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Ожидается, что во время второго раунда переговоров представители РФ и Украины представят друг другу свои версии меморандума об условиях прекращения огня. Агентство Reuters писало, что Киев включил в документ требования о заморозке конфликта по линии фронта и прекращении боевых действий как минимум на месяц. Кроме того, он предложил провести обмен пленными в формате «все на все».

Ранее журналисты подсчитали количество участников переговоров в Турции.

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Переговоры в Стамбуле
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