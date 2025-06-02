На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Стало известно число участников стамбульских переговоров

РИА Новости: со стороны России на переговорах в Стамбуле участвуют 12 человек
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Во втором раунде стамбульских переговоров со стороны России принимают участие 12 человек, со стороны Украины — 14. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в первом раунде переговоров России и Украины принимало участие равное количество участников с обеих сторон, по 12 человек.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта начался в Стамбуле 2 июня.

По данным издания «Страна.ua», начало переговоров задержали почти на полтора часа. Это связано с тем, что министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию, сначала встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Переговоры проходят во дворце Чираган в Стамбуле. Планируется, что стороны, среди прочего, обменяются меморандумами, в которых представлено их видение урегулирования конфликта.

В МИД РФ сообщали, что состав делегации будет таким же, как и во время первого раунда 16 мая.

Ранее СМИ раскрыли состав турецкой делегации на российско-украинских переговорах.

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами