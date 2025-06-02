Стало известно число участников стамбульских переговоров

РИА Новости: со стороны России на переговорах в Стамбуле участвуют 12 человек

Во втором раунде стамбульских переговоров со стороны России принимают участие 12 человек, со стороны Украины — 14. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в первом раунде переговоров России и Украины принимало участие равное количество участников с обеих сторон, по 12 человек.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта начался в Стамбуле 2 июня.

По данным издания «Страна.ua», начало переговоров задержали почти на полтора часа. Это связано с тем, что министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию, сначала встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Переговоры проходят во дворце Чираган в Стамбуле. Планируется, что стороны, среди прочего, обменяются меморандумами, в которых представлено их видение урегулирования конфликта.

В МИД РФ сообщали, что состав делегации будет таким же, как и во время первого раунда 16 мая.

Ранее СМИ раскрыли состав турецкой делегации на российско-украинских переговорах.