СМИ раскрыли состав турецкой делегации на российско-украинских переговорах

В состав турецкой делегации на российско-украинских переговорах вошли главы МИД Турции, разведки и генштаба Вооруженных сил (ВС). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в МИД Турции.

«Делегации находятся во дворце Чираган. Идет подготовка ко встрече. В состав турецкой делегации входят министр иностранных дел Хакан Фидан, начальник генерального штаба Метин Гюрак и директор турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын», — сказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что в Стамбуле стартовал второй раунд переговоров России и Украины.

Ранее «Страна.ua» сообщала, что начало переговоров задерживается, так как возглавивший делегацию министр обороны Украины Рустем Умеров сперва отправился на встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоится второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Представители обеих стран уже прибыли в турецкий город. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Ранее сообщалось, что Украина готова сделать большие шаги к миру с РФ.