СМИ узнали об одной детали во время встречи делегаций РФ и Украины в Стамбуле

ТАСС: делегации РФ и Украины в Стамбуле не обменялись рукопожатием

Делегации России и Украины перед началом переговоров в Стамбуле не обменялись рукопожатиями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Обмена рукопожатием не было», — сказал собеседник агентства.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта начался в Стамбуле 2 июня.

По данным издания «Страна.ua», начало переговоров задержали почти на полтора часа. Это связано с тем, что министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию, сначала встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Переговоры проходят во дворце Чираган в Стамбуле. Планируется, что стороны, среди прочего, обменяются меморандумами, в которых представлено их видение урегулирования конфликта.

В МИД РФ сообщали, что состав делегации будет таким же, как и во время первого раунда 16 мая. Тем временем состав украинской делегации расширили с 12 до 14 человек.

Ранее СМИ раскрыли состав турецкой делегации на российско-украинских переговорах.