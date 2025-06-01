Стало известно об изменении состава делегации Украины на переговорах в Стамбуле

Состав делегации Украины на переговорах 2 июня будет расширен с 12 до 14 человек

Состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле 2 июня будет расширен с 12 до 14 человек. Такая информация содержится в указе, опубликованном на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно документу, в обновленный список делегации впервые вошли заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Евгений Острянский, а также сотрудник Генштаба ВСУ Андрей Фомин и сотрудник Верховной Рады Юрий Ковбаса. При этом из состава делегации был удален Алексей Маловацкий, который принимал участие в первом раунде переговоров в мае.

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация направлена в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром 2 июня.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил заинтересованность в проведении второго раунда переговоров с Россией. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак также заявил, что Украина готова направить делегацию в Стамбул.

1 июня стало известно, что второй раунд переговоров российской и украинской делегаций планируется провести 2 июня в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле.

Ранее Россия назвала условия перемирия на Украине.