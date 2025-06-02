Увеличилось число пострадавших в результате обрушения моста в Брянской области

Общее количество человек, пострадавших в результате обрушения моста в Брянской области, достигло 104. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Александр Богомаз, передает ТАСС.

По его словам, погибли семь человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценили как средней тяжести и легкой.

До этого сообщалось, что в больницы Москвы привезли 22 человека после обрушения моста в Брянской области.

31 мая на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с автомобилями. В этот момент под переправой проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов, один из вагонов был раздавлен.

Московская железная дорога (МЖД) сообщила, что автомобильный мост рухнул в связи с незаконным вмешательством в деятельность транспорта. Telegram-канал Baza писал, что предварительной причиной ЧП мог стать подрыв опоры.

Ранее появились новые подробности подрыва моста в Брянской области.