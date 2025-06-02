Военкор объяснил, чего пытается добиться Киев, атакуя объекты на территории РФ

Атакуя объекты на территории России, Киев пытается «получить условное право» на продолжение боевых действий. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный корреспондент Сергей Воробьев.

«Они, придя на переговоры в Стамбуле с лицом Александра Македонского, будут требовать невозможного. То есть это будет, скорее всего, вывод всех войск с территории Украины в границах 1991 года, выплаты репараций и чуть ли не подписание нашей капитуляции», — предположил Воробьев.

Россия на это не пойдет, поэтому данная «акция будет разгоняться украинской пропагандой, чтобы распространить победный нарратив о том, что несмотря на поражения на фронте, Россию якобы можно бить», добавил он.

Вечером 31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями, под которым проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Позже произошел еще один подрыв железнодорожного моста на трассе Тросна — Калиновка в Курской области.

1 июня Украина провела операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

На 2 июня в Турции запланирован второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня.

Ранее СМИ сообщили, что в Белом доме не знали об атаках Украины на российские регионы.