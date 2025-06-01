СМИ сообщили, что в Белом доме не знали об атаках Украины на российские регионы

CBS: Белый дом не знал о планируемых атаках Киева на объекты в России

Администрация президента США Дональда Трампа не знала о предстоящих украинских атаках по Мурманской, Иркутской и другим областям России в воскресенье. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники в Белом доме.

«Хотя представители Белого дома отказались комментировать атаку, источники в администрации сообщили, что не знали о предстоящей атаке», — говорится в публикации.

До этого издание Axios сообщило, что Украина заранее проинформировала США об атаках беспилотников на российские авиабазы.

В Киеве утверждают, что нанесли «беспрецедентные удары» по территории противника, целью которых были десятки стратегических бомбардировщиков на нескольких базах.

Однако в российском Минобороны заявили, что все атаки на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. В результате налетов украинских FPV-дронов на некоторых военных аэродромах произошло возгорание единиц авиационной техники, но оно было ликвидировано. Некоторых участников терактов задержали.

Ранее в СБУ заявили, что полтора года готовили атаку БПЛА на аэродромы России.