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СМИ сообщили, что отель российской делегации перед переговорами превратился в штаб

«Известия»: отель российских переговорщиков в Стамбуле превратился в штаб
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Евгений Биятов/РИА Новости

Отель российской делегации в Стамбуле превратился в штаб. Об этом сообщает газета «Известия» в Telegram-канале.

«Целый день здесь стоят автомобили с дипломатическими номерами, а российские дипломаты то уезжают, то приезжают вновь»‎, — говорится в посте.

На видео, опубликованном изданием, видно, что на место прибыл начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

29 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что состав делегации России на втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле будет тем же.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоится второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, так же в Стамбуле. В ходе предыдущей встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ранее турецкие эксперты спрогнозировали третий раунд переговоров по Украине.

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Переговоры в Стамбуле
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