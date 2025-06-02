Российская делегация может сделать заявление после встречи с украинской стороной

Российская делегация может сделать заявление после переговоров с украинской стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Заявление РФ перед переговорами с Украиной маловероятно, после переговоров», — отметил источник.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоится второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Представители обеих стран уже прибыли в турецкий город. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, так же в Стамбуле. В ходе предыдущей встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ранее в МИД РФ указали на попытки Украины создать «максимальное напряжение» перед переговорами.