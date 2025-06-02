В МИД РФ указали на попытки Украины создать «максимальное напряжение» перед переговорами

Посол Мирошник: Киев стремится к созданию напряжения на фронте перед Стамбулом

Власти Украины стремятся создать максимальное напряжение на линии соприкосновения перед вторым раундом переговоров в Стамбуле. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

»Киев стремится к созданию максимального напряжения на ЛБС в преддверии Стамбула. Массированные попытки нанести удары дронами по российскому приграничью — однозначное тому подтверждение», — указал Мирошник.

2 июня в Турции начнется второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня.

Как сообщает Reuters, украинский вариант предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде оценили влияние подрыва мостов на предстоящие переговоры в Стамбуле.