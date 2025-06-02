Глава российской делегации проведет встречи перед переговорами с Украиной

ТАСС: Мединский проведет свои контакты на полях переговоров в Стамбуле

Глава делегации России, помощник президента страны Владимир Мединский проведет «свои контакты» на полях российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Таким образом, собеседник агентства прокомментировал информацию о том, что российская делегация покинула гостиницу в Стамбуле. При этом он не стал говорить, о каких контактах идет речь.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоится второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Представители обеих стран уже прибыли в турецкий город. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, так же в Стамбуле. В ходе предыдущей встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ранее в МИД РФ указали на попытки Украины создать «максимальное напряжение» перед переговорами.