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Стало известно, во сколько должны начаться переговоры РФ и Украины в Турции

МИД Турции: переговоры делегаций Москвы и Киева запланированы на 13:00 мск
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Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

Начало второго раунда переговоров между делегациями Москвы и Киева в Стамбуле запланировано на 13:00 (совпадает с мск). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство иностранных дел Турции.

Первый раунд прямых переговоров РФ и Украины в Турции состоялся 16 мая. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что власти страны в целом остались довольны результатами обсуждения.

Впоследствии в Москве предложили Киеву провести второй раунд переговоров 2 июня. Встреча также должна пройти в Стамбуле. Ожидается, что стороны обменяются своими вариантами меморандума об условиях прекращения огня.

Как писало агентство Reuters, подготовленный Украиной документ предусматривает заморозку боевых действий по текущей линии фронта и полное прекращение огня не менее чем на месяц. Кроме того, Киев предлагает осуществить полный обмен пленными. Что еще известно о предстоящих переговорах — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь, Мединский заявил журналистам, что все комментарии по поводу российского варианта меморандума стоит ожидать в день переговоров — 2 июня. При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что руководство РФ не планирует обнародовать текст документа.

Ранее на Украине решили расширить состав делегации на переговорах с РФ.

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Переговоры в Стамбуле
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