Стало известно, будет ли РФ раскрывать содержание своего проекта меморандума по Украине

ТАСС: РФ не будет обнародовать проект меморандума по урегулированию на Украине

Российская Федерация не собирается обнародовать свой проект меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил источник.

«Нет, завтра будет передача и обсуждение», — сказал он, комментируя публикации СМИ, в которых якобы говорится об условиях Киева.

Незадолго до этого помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной будут в понедельник, 2 июня.

2 июня в Турции начнется второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщает агентство Reuters, украинский вариант предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал цели Москвы и Киева на предстоящем раунде переговоров.