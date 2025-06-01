СМИ: Киев готов к постепенной отмене некоторых санкций против России

В подготовленном Украиной к переговорам в Стамбуле меморандуме Киев допустил снятие с России некоторых санкционных ограничений. Текст документа публикует Reuters.

«Санкции: некоторые ограничения могут быть сняты с России, но поэтапно и только постепенно, с механизмом возобновления в случае необходимости», — говорится в меморандуме.

До этого стало известно, что во время второго раунда переговоров в Турции 2 июня делегация Украины предложит РФ дорожную карту для достижения прочного мирного урегулирования. Киев выступает за полное прекращение огня на срок не менее 30 дней, за этим должно последовать возвращение всех пленных, которых удерживает каждая из сторон конфликта, и украинских детей, вывезенных в РФ. Кроме того, нужна встреча президентов двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Reuters отмечает, что украинские условия мирного соглашения, которое Киев отправил Москве перед вторым раундом переговоров в Турции, во многом совпадают с прежними. Среди них в том числе отсутствие ограничений на военную помощь республике после заключения мира, отсутствие международного признания суверенитета России над частями Украины, которые во время военных действий перешли под контроль РФ, и репарации.

Первые за три года прямые российско-украинские переговоры прошли 16 мая в Стамбуле, их провели по инициативе Путина. Встреча продлилась около двух часов, по ее итогам стороны договорились обменяться пленными в формате «1000 на 1000» и представить планы по прекращению огня.

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