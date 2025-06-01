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Стало известно содержание дорожной карты мира, которую Украина предложит РФ в Стамбуле

Reuters: Украина представит дорожную карту мира на переговорах в Стамбуле
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МИД Турции/РИА Новости

На переговорах в Стамбуле 2 июня делегация Украины предложит РФ дорожную карту для достижения прочного мирного урегулирования, сообщает Reuters со ссылкой на копию документа.

Согласно его тексту, Киев предлагает полное прекращение огня на срок не менее 30 дней, за этим последует возвращение всех пленных, которых удерживает каждая из сторон конфликта, и украинских детей, вывезенных в РФ. Кроме того, должна состояться встреча президентов двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина.

«По этому плану, Москва и Киев — при участии США и Европы — будут работать над выработкой условий, на которых смогут договориться о полном прекращении трехлетней войны, крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны», — говорится в материале.

Reuters отмечает, что украинские условия мирного соглашения, которое Киев отправил Москве перед вторым раундом переговоров в Турции, во многом совпадают с прежними. Среди них в том числе отсутствие ограничений на военную помощь республике после заключения мира, отсутствие международного признания суверенитета России над частями Украины, которые во время военных действий перешли под контроль РФ, и репарации для республики.

«В документе также говорится, что текущее расположение линии фронта станет отправной точкой для переговоров о территории. Эти условия значительно расходятся с требованиями, которые Россия публично выдвигала в последние несколько недель», — передает Reuters.

Первые за три года прямые российско-украинские переговоры прошли 16 мая в Стамбуле, их провели по инициативе президента Владимира Путина. Встреча продлилась около двух часов, по ее итогам стороны договорились обменяться пленными в формате «1000 на 1000» и представить планы по прекращению огня. 30 мая представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил участие РФ во втором раунде переговоров по Украине в Турции.

Ранее Украину предупредили о «ловушке» России на переговорах в Стамбуле.

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