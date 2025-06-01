В Госдуме отреагировали на масштабный налет украинских БПЛА на военные аэродромы

Депутат Журова: данные о террористических актах Украины нужно озвучить в ООН

Произошедшие атаки в российских регионах нужно рассматривать как спланированную террористическую операцию, данные о которой необходимо озвучить в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом «Ленте.ру» заявила депутат Государственной думы России Светлана Журова.

По ее словам, атаки произошли внутри страны, а не на границе, что свидетельствует о том, что это была тщательно спланированная террористическая операция.

Депутат подчеркнула, что украинская сторона пытается напугать Москву накануне переговоров в Стамбуле, чтобы Россия пошла на попятную по каким-то пунктам.

1 июня стало известно, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Сибирь. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, главной целью противника стала военная часть в поселке Средний.

Уточняется, что БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники терактов уже задержаны, подчеркнули в Минобороны России.

Помимо атаки в Иркутской области, украинцы также ударили по военным аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак по военным объектам в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. На данный момент оно ликвидировано. Инцидент расследует военная прокуратура.

Ранее на видео сняли одну из фур с дронами ВСУ, которая взорвалась по пути.