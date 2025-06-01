Российский посол заявил о «серьезных вопросах» о судьбе переговоров с Украиной

Дипломат Мирошник напомнил, что подрывы мостов произошли за день до переговоров

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник напомнил, что подрывы мостов произошли за день до второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. С таким мнением он выступил в эфире «Соловьев Live».

«Таких совпадений — наверное, они где-то были в мире, — но сказать, что вот такая серия событий, которая происходит за сутки до начала назначенных переговоров, это вызывает очень серьезные вопросы», — заявил он.

По словам Мирошника, эти «совпадения» вызывают сомнения в стремлении украинской стороны к прекращению огня.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен. Пострадали не менее 70 человек.

1 июня в Курской области обрушился при переезде через мост грузовой поезд. Позднее в Брянской области сообщили о повреждении железнодорожных путей.

Ранее стало известно о комплексе мер помощи пострадавшим при крушении поезда в Брянске.