На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Российский посол заявил о «серьезных вопросах» о судьбе переговоров с Украиной

Дипломат Мирошник напомнил, что подрывы мостов произошли за день до переговоров

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник напомнил, что подрывы мостов произошли за день до второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. С таким мнением он выступил в эфире «Соловьев Live».

«Таких совпадений — наверное, они где-то были в мире, — но сказать, что вот такая серия событий, которая происходит за сутки до начала назначенных переговоров, это вызывает очень серьезные вопросы», — заявил он.

По словам Мирошника, эти «совпадения» вызывают сомнения в стремлении украинской стороны к прекращению огня.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен. Пострадали не менее 70 человек.

1 июня в Курской области обрушился при переезде через мост грузовой поезд. Позднее в Брянской области сообщили о повреждении железнодорожных путей.

Ранее стало известно о комплексе мер помощи пострадавшим при крушении поезда в Брянске.

Все новости на тему:
Подрывы мостов в России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами