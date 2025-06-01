Российский посол заявил о «серьезных вопросах» о судьбе переговоров с Украиной

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник напомнил, что подрывы мостов произошли за день до второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. С таким мнением он выступил в эфире «Соловьев Live».
«Таких совпадений — наверное, они где-то были в мире, — но сказать, что вот такая серия событий, которая происходит за сутки до начала назначенных переговоров, это вызывает очень серьезные вопросы», — заявил он.
По словам Мирошника, эти «совпадения» вызывают сомнения в стремлении украинской стороны к прекращению огня.
31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен. Пострадали не менее 70 человек.
1 июня в Курской области обрушился при переезде через мост грузовой поезд. Позднее в Брянской области сообщили о повреждении железнодорожных путей.
Ранее стало известно о комплексе мер помощи пострадавшим при крушении поезда в Брянске.