Стало известно, как помогут пострадавшим при крушении поезда в Брянске

Родственникам погибших при ЧП с поездом в Брянской области пообещали 2,2 млн

Родственникам жертв погибших при ЧП с пассажирским поездом в Брянске выплатят по 2,2 млн. Об этом сообщил портал правительства РФ «Объясняем.рф».

«РЖД выплатит родственникам погибших по 2,2 млн рублей. Кроме того, родственники погибших и пострадавших, которые сейчас госпитализированы, смогут бесплатно добраться поездом до станции Брянск», — рассказали представители портала.

Сообщается, что пассажиры поезда получат страховые выплаты, им будет компенсирована полная стоимость проезда, а также обеспечено бесплатное лечение и реабилитация в медицинских учреждениях РЖД.

Также на портале рассказали, что для проходившего по заблокированному участку поезда № 86 Климов — Москва назначен резервный поезд № 902 Брянск — Москва, который пройдет с теми же остановками. Отправившийся из Анапы 30 мая поезд № 489 Анапа — Минск, проследует в обход пострадавшего участка через Смоленск и Красное с возвращением на основной маршрут на станции Гомель 1 июня. Поезд № 85 Москва — Климов пойдет до Брянска по сокращенному маршруту, после чего пассажиров перевезут через пострадавший участок на автобусах.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен. Пострадали не менее 70 человек.

Сейчас состав с пассажирами поезда Климов-Москва, на который обрушился мост в Брянской области, уже прибыл в Москву.

Ранее уголовные дела о ЧП с поездами передали в главное управление СК.